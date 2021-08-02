Мировой рекорд украинской легкоатлетки побит на Олимпийский играх спортсменкой из Венесуэлы

Венесуэлка Юлимар Рохас в соревнованиях по тройному прыжку на летних Олимпийских играх в Токио превзошла лучший результат в мире, установленный украинской спортсменкой Инессой Кравец 25 лет назад, указано на официальном сайте Олимпиады в воскресенье.

"Рекорд, который с 1995 года удерживала украинка Инесса Кравец - 15,50 метров, Рохас превзошла своим мощным финальным прыжком", - сказано на сайте.

Как сообщается, Рохас выполнила тройной прыжок на 15,67 метра - это на 17 сантиметров дальше, чем в свое время украинская легкоатлетка. Так Рохас установила мировой рекорд в дисциплине.

Отмечается, что она также стала первой женщиной в Венесуэле, которая получила олимпийское золото.