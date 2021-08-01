В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе Киев-Чоп погибла женщина, водитель госпитализирован

На трассе Киев-Чоп в Ровенкой области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибла женщина пассажир легкового автомобиля, а водитель получил травмы, сообщается на странице Фейсбук Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области в воскресенье.

"1 августа в 20:19 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП на трассе Киев-Чоп возле села Корнин Ровенского района с участием грузовика и легкового автомобиля", - указано в сообщении.

Как отмечается, в легковом автомобиле водитель мужчина получил травмы, он был госпитализирован в медицинское учреждение. Женщина пассажир погибла на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

К оказанию помощи были привлечены 3 единицы спецтехники ГСЧС и 12 спасателей.