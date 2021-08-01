События

21:23 01.08.2021

В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель

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В результате ДТП в Николаевской области погиб водитель

В с. Красное (Николаевская обл.) скончался водитель Peugeot из-за столкновения автомобиля с деревом, сообщает пресс-служба Национальной полиции  Николаевской области вечером в воскресенье.

"Сегодня около 17:15 в районе перекрестка улицы Круговой и переулка 2-го Ярового в селе Красное (Витовский район) 26-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

Как утверждается, в результате телесных повреждений, полученных во время ДТП, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Теги: #дтп #смерть #николаевская_область
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