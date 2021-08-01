Чаус пока не является задержанным и находится под защитой СБУ - адвокат

Ростислав Кравец, адвокат бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, утверждает, что разыскиваемый ранее судья не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

"Николай Чаус найден, и насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и поверьте она ему нужна", – сообщает Кравец на своем канале в Телеграм в воскресенье.

Адвокат также добавил, что ему удалось пообщаться с Чаусом. "На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти", - написал Кравец.

Ранее в пятницу, 30 июля, стало известно, что похищенного украинского судью Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Журналист Юрий Бутусов в Facebook позднее сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул. Владимирской в Киеве.

Вечером в пятницу в СБУ заявили, что не могут обеспечить встречу адвоката Чауса Ростислава Кравца с клиентом, поскольку Чауса нет в здании Центрального управления.

Позже в субботу, пресс-центр СБУ сообщил, что Николай Чаус сам обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины с заявлением о похищении и лишении свободы.

Как сообщалось, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его "никто не похищал, и находится в безопасности".