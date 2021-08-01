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16:17 01.08.2021

Британии еще долго придется иметь дело с COVID-19, новые подъемы заболеваемости грозят гибелью тысяч людей - ученые

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Британии еще долго придется иметь дело с COVID-19, новые подъемы заболеваемости грозят гибелью тысяч людей - ученые

COVID-19 еще долгое время будет представлять проблему для Великобритании, и очередной рост заболеваемости может уносить тысячи или даже десятки тысяч жизней, сообщает в воскресенье британское издание The Observer со ссылкой на слова местных ученых.

"Мы долгое время будем видеть проблемы с COVID-19. Вирус генетически показал себя более ловким, чем мы ожидали, хотя не так сильно, как вирус гриппа. Поэтому я считаю, что проблема COVID-19 на какое-то время останется, с ежегодными летальными случаями, достигающими тысяч или, возможно, десятков тысяч", - заявил профессор Адам Финн из Бристольского университета.

В то же время он подчеркнул, что COVID-19 не приведет к остановке общественной жизни, а проблема может быть минимизирована, к примеру, благодаря грамотному применению вакцин.

В свою очередь директор Института Розалинд Франклин профессор Джеймс Нейсмит считает, что COVID-19 больше не будет распространяться "подобно лесному пожару", поскольку удастся добиться коллективного иммунитета.

"Я думаю, у нас будут волны заболеваемости, схожие с гриппом. И они будут убивать. Вопрос в том, насколько много? Это трудно оценить, но если вы взглянете на нынешнюю смертность от COVID-19, то происходит примерно 100 (летальных исходов - ИФ) в день", - сказал он.

По его словам, будущая волна коронавируса зимой может унести несколько тысяч жизней, но в случае плохого сценария в какой-то год счет может пойти на десятки тысяч погибших.

Однако профессор Джонатан Болл из Ноттингемского университета высказал точку зрения, что летальные исходы в будущем "на уровне тысяч - это чересчур пессимистично". Он пояснил, что, по его мнению, количество случаев COVID-19 будет падать в связи с расширением коллективного иммунитета.

The Observer отмечает, что как полагают ученые, большинством будущих жертв коронавируса станут престарелые люди и серьезно больные; однако представители тех же категорий населения каждую зиму погибают от гриппа и других респираторных заболеваний.

"Вот с чем нам придется жить - с новой неприятной болезнью, которая продолжает вызывать проблемы. Я думаю, здесь в качестве примера мы можем использовать грипп. У нас есть вакцины от гриппа, и до сих пор в год в Соединенном Королевстве у нас, вероятно, в среднем 20 тыс. смертей от него", - объяснил профессор Мартин Хибберд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

The Observer пишет, что наблюдатели опасаются следующей волны COVID-19 этой осенью, когда начнутся занятия в школах, а погодные условия ухудшатся. В результате ученые настаивают на выдаче дополнительной дозы вакцин лицам старше 50 лет и о рассмотрении вопроса с вакцинацией подростков 16 - 17 лет.

Также высказывались опасения, что предыдущие локдауны в Великобритании могли ослабить иммунитет населения перед другими респираторными заболеваниями вроде гриппа.

Теги: #великобритания #covid_19 #ученые
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