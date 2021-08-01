Зеленский представит план мероприятий к 30-му Дню независимости Украины на полях форума "Украина 30"

Презентация концепции празднования Дня независимости Украины в 2021 году состоится в понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30", в мероприятии примут участие президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

"Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости", - сообщается на сайте главы государства в воскресенье.

При этом ожидается, что первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова расскажет на полях форума о проведении саммита "Крымской платформы".

"Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности и антиковидным мерам в праздничные дни", - говорится в сообщении.