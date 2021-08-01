В Киеве в воскресенье ожидается гроза

Днем в воскресенье, 1 августа, и до конца суток в украинской столице ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый), сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.

На местах возможных подтоплений дежурят бригады гидрослужбы коммунальной корпорации "Киевавтодор".