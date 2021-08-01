События

12:50 01.08.2021

ГБР разоблачила сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в Житомирский и Харьковской областях

2 мин читать
ГБР разоблачила сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в Житомирский и Харьковской областях

Обвинительное заключение в отношении трех сотрудников лесхоза в Житомирский области, подделывавших документы для присвоения древесины, направлено в суд 29 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"В течение сентября-октября 2019 года указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, который отводился для санитарной рубки. Разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе. Таким образом, всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Лесничий, старший мастер леса и мастер леса обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК).

По другому эпизоду извещены о подозрении трое сотрудников Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области.

"Мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим обеспечивали охрану вверенной им территории. Вследствие их бездействия неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах. Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности. Совокупный ущерб, нанесенный государству, составляет примерно 1 млн 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Всем трем сотрудникам лесничества сообщено о подозрении в служебной халатности (ч.1, 2 ст.367 УК).

Всего же за первое полугодие 2021 года ГБР направило в суд обвинительные акты по 82 сотрудникам лесной охраны и прекратило незаконную порубку деревьев в Киевской, Луганской, Ивано-Франковской и Одесской областях. За тот же период 2021 ГБР зафиксировала убытки из-за незаконной порубки леса на почти 93 млн грн.

 

Теги: #гбр #порубка #лесхоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:12 29.07.2021
ГБР арестовало 45 объектов недвижимого имущества ФПУ, которое планировали незаконно продать

ГБР арестовало 45 объектов недвижимого имущества ФПУ, которое планировали незаконно продать

12:39 29.07.2021
ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов

ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов

11:24 29.07.2021
ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

ГБР продолжает спецоперацию по ликвидации канала контрабанды на киевской таможне

15:09 27.07.2021
ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на Киевской таможне

13:17 27.07.2021
Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс., подготовлено ходатайство об отстранении от должностей – ГБР

Руководство АРМА подозревается в присвоении более $400 тыс., подготовлено ходатайство об отстранении от должностей – ГБР

20:25 22.07.2021
ГБР направило в суд за полгода более 2 тыс обвинений против правоохранителей и чиновников

ГБР направило в суд за полгода более 2 тыс обвинений против правоохранителей и чиновников

14:51 19.07.2021
ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

ГБР открыло дело по факту вероятного злоупотребления судьями ВС при вынесении решения по Тупицкому

18:32 16.07.2021
ГБР задержало прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 тыс

ГБР задержало прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 тыс

17:58 15.07.2021
Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск по делу банка "Финансы и Кредит"

Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск по делу банка "Финансы и Кредит"

10:25 13.07.2021
Шестеро сотрудников таможни в Харькове подозреваются в причинении государству ущерба на почти 30 млн грн

Шестеро сотрудников таможни в Харькове подозреваются в причинении государству ущерба на почти 30 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Турции удалось взять под контроль распространение более 100 лесных пожаров

В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, приняты меры для обеспечения его безопасности – пресс-центр

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве в воскресенье ожидается гроза

Власти Греции задействовали 300 пожарных для тушения сильного лесного пожара на полуострове Пелопоннес

Начало недели принесет в Украину дожди с грозами

Под Одессой ликвидирован крупный пожар на складе

В Турции удалось взять под контроль распространение более 100 лесных пожаров

Власти Китая тестируют на COVID-19 миллионы человек из-за вспышки болезни, начавшейся с аэропорта Нанкина

Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать нападение на ее представительство в Герате

Словакия возобновляет пропуск международных автобусов через ПП "Ужгород – Вишне Немецкое"

В Киеве ограничат въезд для большегрузного транспорта из-за жары

США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер в Индийском океане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА