ГБР разоблачила сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в Житомирский и Харьковской областях

Обвинительное заключение в отношении трех сотрудников лесхоза в Житомирский области, подделывавших документы для присвоения древесины, направлено в суд 29 июля, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"В течение сентября-октября 2019 года указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, который отводился для санитарной рубки. Разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе. Таким образом, всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Лесничий, старший мастер леса и мастер леса обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору (ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК).

По другому эпизоду извещены о подозрении трое сотрудников Бабаевского лесничества госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области.

"Мастера леса отдельно друг от друга ненадлежащим обеспечивали охрану вверенной им территории. Вследствие их бездействия неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах. Лесничий, который должен был координировать и контролировать работу мастеров леса, также проигнорировал свои служебные обязанности. Совокупный ущерб, нанесенный государству, составляет примерно 1 млн 100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Всем трем сотрудникам лесничества сообщено о подозрении в служебной халатности (ч.1, 2 ст.367 УК).

Всего же за первое полугодие 2021 года ГБР направило в суд обвинительные акты по 82 сотрудникам лесной охраны и прекратило незаконную порубку деревьев в Киевской, Луганской, Ивано-Франковской и Одесской областях. За тот же период 2021 ГБР зафиксировала убытки из-за незаконной порубки леса на почти 93 млн грн.