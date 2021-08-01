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12:41 01.08.2021

В Турции удалось взять под контроль распространение более 100 лесных пожаров

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В Турции удалось взять под контроль распространение более 100 лесных пожаров

Турецкие экстренные службы смогли взять под контроль ситуацию со 107 лесными пожарами в стране, сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли.

В то же время он отметил, что пять пожаров продолжаются в популярных у туристов провинциях Анталья и Мугла.

Министр уточнил, что, в частности, ситуация носит управляемый характер в районе Бодрума в провинции Мугла, где накануне из-за наступления огня туристов эвакуировали из нескольких отелей.

Всего со среды очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров шесть человек погибли.

До этого в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - диверсия.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину ненастья.

Между тем, метеорологи прогнозируют, что в понедельник во многих районах Греции и других стран Южной Европы температура достигнет +42°С.

Теги: #пожары #турция #контроль
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