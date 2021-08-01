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12:08 01.08.2021

Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать нападение на ее представительство в Герате

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Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать нападение на ее представительство в Герате

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA) выступила в воскресенье с заявлением, в котором призвала движение "Талибан" провести полное расследование и предоставить ответы относительно нападения в пятницу на главный комплекс ООН в Герате.

"Виновные в нападении, в результате которого погиб афганский охранник, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в документе.

Отмечается, что "ООН как гражданское образование в Афганистане, ориентированное на поддержку мирных усилий, продвижение прав всех афганцев и оказание критически важной гуманитарной помощи миллионам афганцев, должна иметь возможность выполнять свою работу без угроз или насилия".

"ООН сообщила о своей серьезной и растущей озабоченности с учетом новых вспышек насилия на базе Герате в субботу, а также других недавних инцидентов, связанных с персоналом и активами ООН в других частях Афганистана", - отмечается в заявлении миссии ООН в Афганистане.

Между тем, по сообщению пресс-центра  Министерства обороны Афганистана, только за прошедшие 24 часа в боестолкновениях с правительственными силами в Афганистане убито 254 боевика движения "Талибан", еще 97 боевиков ранены.

Теги: #талибан #афганистан #оон
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