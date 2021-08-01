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11:08 01.08.2021

США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер в Индийском океане

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США и Израиль договорились о сотрудничестве в расследовании нападения на японский танкер в Индийском океане

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в ходе телефонной беседы договорились о сотрудничестве в области расследования нападения на танкер Mercer Street, а также о возможных последующих шагах, сообщил американский Госдепартамент.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид обсудили нападение на торговое судно Mercer Street", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны "договорились сотрудничать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, оказания поддержки и рассмотрения соответствующих следующих шагов".

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.

СМИ Израиля в субботу сообщили, что израильские официальные лица предупредили о действиях, которые их страна предпримет в ответ на атаки на танкер.

Они привели слова неназванного израильского чиновника, пояснившего, что Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без последствий, так как оператор японского танкера - израильская компания.

Портал Walla News приводит слова этого чиновника, заявившего: "Единственный вопрос - это то, когда и каким образом мы предпримем ответные действия".

Ранее в ВМС США заявили, что первые поступившие данные об инциденте указывают на то, что нападение, судя по всему, было совершено при помощи беспилотника.

В то же время иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.

Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

В то же время представитель американского госдепартамента Джалина Портер в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщение телеканала Al Alam TV не смогла подтвердить, что ответственность за нападение на танкер несет Иран.

"Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с нашими международными партнерами, чтобы установить все факты. В данный момент мне больше нечего вам предложить", - сказала она на брифинге.

Теги: #сша #сотрудничество #танкер #израиль
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