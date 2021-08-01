Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинских военнослужащих с Днем воздушных сил Украины, сообщила пресс-служба парламента.

"Поздравляю военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником! Спасибо каждому военнослужащему и ветерану Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за преданную службу украинскому народу. Желаю вам несокрушимой силы воли и веры в собственные силы!" - говорится в поздравлении в Фейсбуке.

Разумков отметил важность каждого в обороне государства. "Вы не только выполняете важные боевые задачи, но и оказываете необходимую авиационную и логистическую поддержку. Вы самоотверженно стоите на защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Мирное небо в украинских городах, прежде всего, - ваша заслуга", - отметил спикер.

"Несмотря на работу в сложных условиях, вы продолжаете демонстрировать профессионализм, стойкость духа и с достоинством выполняете возложенные на вас обязанности. Ваше мужество и отвага - никогда не будут забыты" - подчеркнул Разумков.