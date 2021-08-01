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10:02 01.08.2021

В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

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В Украине за субботу от коронавируса привили почти 70 тыс. человек

В течение суток 31 июля от коронавируса в Украине привили 68 499 украинцев, при этом первую прививку получили 45 597 человек, полностью завершили иммунизацию – 22 902.

"68 499 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 31 июля 2021. Одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированы – 22 902 человека", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в субботу.

Отмечается, что в течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 пунктов прививки, 319 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито 3571447 человек, из них получили одну дозу - 3571445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2023258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5594703 прививки", - отметили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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