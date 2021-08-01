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09:42 01.08.2021

Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, у шести человек отозваны аккредитации за нарушение мер безопасности

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Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио, у шести человек отозваны аккредитации за нарушение мер безопасности

В воскресенье среди участников и работников Олимпийских игр в Токио были зарегистрированы 18 новых случаев заболевания коронавирусом, один - у спортсмена, сообщил генеральный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто.

В субботу был выявлен 21 такой случай. В результате по состоянию на воскресенье за время Олимпиады число заразившихся достигло 260.

В то же время, по словам Муто, нагрузка на систему здравоохранения страны "минимальна", и поскольку до конца Олимпийских игр остается одна неделя, организаторы сделают все, чтобы обеспечить безопасность Паралимпийских игр, которые последуют за Олимпиадой.

Перед Играми их противники предупреждали, что в связи с притоком иностранцев в стране может возникнуть новая вспышка инфекции, что приведет к дополнительной серьезной нагрузке на медиков.

Гендиректор оргкомитета также сообщил, что нарушителям мер безопасности на Олимпийских играх было вынесено десять предупреждений, у шести человек была отозвана аккредитация. Среди тех, кто потерял аккредитацию, - грузинские спортсмены, которые самовольно покинули Олимпийскую деревню, чтобы осмотреть достопримечательности.

Теги: #япония #коронавирус #ситуация
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