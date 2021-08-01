В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровел 131 человек, 6 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 484 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 131 человек, 6 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 1 августа 2021 в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16, медработников - 7). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 473 человека, летальных случаев – 6, выздоровели - 131 человек", – сообщил Минздрав Украины в Фейсбуке.

Днем ранее, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля – 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 253 269 человек, выздоровели 2 186 994 человек, летальных случаев - 52 951.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.