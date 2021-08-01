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07:58 01.08.2021

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

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С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины на Донбассе, потерь также нет", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, у Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.

В частности, неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции украинских бойцов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Шумов российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Теги: #оос #сводка #украина
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