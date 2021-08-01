События

07:42 01.08.2021

В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 160 млн человек

1 мин читать
В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 160 млн человек

В Соединенных Штатах, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на полдень, 31 июля, от коронавируса полностью вакцинированы 164 млн 446 тыс. 964 человека.

При этом первую из используемых в США положенных двух доз вакцин Moderna и Pfizer, а также одноразовую вакцину Johnson & Johnson получили 190 млн 982 тыс. 149 человек.

Всего в стране для вакцинации уже использовано 345 млн 640 тыс. 466 доз препаратов, потребителям поступили 400 млн 675 тыс. 525 доз.

США продолжают лидировать в мире по числу инфицированных коронавирусом и скончавшихся от последствий заражения.

По сообщению американского университета Джонса Хопкинса, всего в стране с начала пандемии по конец июля зарегистрировано 34 млн 971 тыс. 597 случаев заболевания COVID-19 и 613 тыс. 133 летальных исхода от него.

Теги: #сша #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:16 01.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 131 человек, 6 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 131 человек, 6 летальных случаев

04:47 01.08.2021
В ходе церемонии крещения новой атомной подлодки ВМС США дважды не удалось разбить о ее борт бутылку с шампанским

В ходе церемонии крещения новой атомной подлодки ВМС США дважды не удалось разбить о ее борт бутылку с шампанским

18:32 31.07.2021
В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусным штаммом "дельта"

В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусным штаммом "дельта"

11:59 31.07.2021
Посольство США призывает украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

Посольство США призывает украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

08:37 31.07.2021
За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек - Минздрав

За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек - Минздрав

08:18 31.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 510  человек, 15 летальных случаев – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 510  человек, 15 летальных случаев – Минздрав

05:52 31.07.2021
Для борьбы с COVID-19 недостаточно вакцинации, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - исследование

Для борьбы с COVID-19 недостаточно вакцинации, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - исследование

22:37 30.07.2021
Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

17:49 30.07.2021
Анонсированные новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа

Анонсированные новые ограничения при въезде в Украину вступят в силу 5 августа

16:04 30.07.2021
Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровели 131 человек, 6 летальных случаев

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, приняты меры для обеспечения его безопасности – пресс-центр

Анталья и другие пострадавшие от лесных пожаров провинции Турции объявлены зонами бедствий

Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала суток российские наемники соблюдали режим "тишины" на Донбассе, без потерь

В Киеве вследствие обвала грунта погиб человек

Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину

Свыше 200 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против "санитарных паспортов" во Франции

Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены

Минобороны Армении заявляет об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций на границе с Нахичеванской автономной республикой

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

Украина не рассматривает вариант закупки российского газа

Талибы штурмуют административный центр афганской провинции Гильменд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА