В США от COVID-19 полностью вакцинированы более 160 млн человек

В Соединенных Штатах, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на полдень, 31 июля, от коронавируса полностью вакцинированы 164 млн 446 тыс. 964 человека.

При этом первую из используемых в США положенных двух доз вакцин Moderna и Pfizer, а также одноразовую вакцину Johnson & Johnson получили 190 млн 982 тыс. 149 человек.

Всего в стране для вакцинации уже использовано 345 млн 640 тыс. 466 доз препаратов, потребителям поступили 400 млн 675 тыс. 525 доз.

США продолжают лидировать в мире по числу инфицированных коронавирусом и скончавшихся от последствий заражения.

По сообщению американского университета Джонса Хопкинса, всего в стране с начала пандемии по конец июля зарегистрировано 34 млн 971 тыс. 597 случаев заболевания COVID-19 и 613 тыс. 133 летальных исхода от него.