События

04:47 01.08.2021

В ходе церемонии крещения новой атомной подлодки ВМС США дважды не удалось разбить о ее борт бутылку с шампанским

2 мин читать

Лишь с третьего раза в субботу во время церемонии крещения новой ударной подводной лодки ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) на верфи в городе Гротон (штат Коннектикут) удалось разбить о ее борт бутылку шампанского, следует из трансляции построившей ее компании General Dynamics.

По существующей в США давней традиции, эта почетная роль предоставляется женщине. Ею должна была стать жена бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта Дарлин. Однако в последний момент она решили передать эту миссию своей дочери Саре, которая работает в компании General Dynamics.

Она дважды ударила бутылкой по борту подлодки. Но она не разбилась, что по поверью моряков считается плохим знаком для корабля. Только после инструктажа со стороны военных в третий раз Саре это удалось.

Многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класса Virginia IV после ввода в состав ВМС США помимо торпед будет нести 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Ее водоизмещение достигает 7,8 тыс. тонн, длина составляет около 115 метров. Стоимость оценивается в 2,7 млрд долл.

В настоящий момент в строю в ВМС США находится 19 атомных подлодок класса Virginia, в том числе одна в новейшем варианте Virginia IV.

Всего в составе ВМС США насчитывается (без учета 18 стратегических) 50 атомных подводных лодок.

Теги: #сша #крещение #подлодка #неудача
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:59 31.07.2021
Посольство США призывает украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

Посольство США призывает украинские власти привлечь к ответственности убийц Гандзюк

05:52 31.07.2021
Для борьбы с COVID-19 недостаточно вакцинации, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - исследование

Для борьбы с COVID-19 недостаточно вакцинации, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - исследование

22:37 30.07.2021
Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

Из-за непогоды корабль Starliner с ракетой Atlas 5 увезены со стартовой площадки

16:04 30.07.2021
Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

14:40 30.07.2021
Ермак: Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, доказательство которой - увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2"

Ермак: Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, доказательство которой - увеличение финпомощи и санкции против "Северного потока-2"

08:32 30.07.2021
Служащим федеральных ведомств США следует либо вакцинироваться, либо носить маску и сдавать тесты на COVID-19

Служащим федеральных ведомств США следует либо вакцинироваться, либо носить маску и сдавать тесты на COVID-19

06:19 30.07.2021
Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесен на 3 августа

Полет корабля Starliner компании Boeing к МКС перенесен на 3 августа

22:26 29.07.2021
Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей США проголосовала за увеличение финансовой помощи Украине

19:59 29.07.2021
Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

Home Depot тестирует систему Bluetooth-активации устройств при продаже для борьбы с оргпреступностью

07:16 29.07.2021
Блинкен поддержал план Всемирной организации здравоохранения продолжить исследовать происхождение COVID-19

Блинкен поддержал план Всемирной организации здравоохранения продолжить исследовать происхождение COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, приняты меры для обеспечения его безопасности – пресс-центр

Анталья и другие пострадавшие от лесных пожаров провинции Турции объявлены зонами бедствий

Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

ПОСЛЕДНЕЕ

Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину

Свыше 200 тыс. человек приняли участие в демонстрациях против "санитарных паспортов" во Франции

Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены

Минобороны Армении заявляет об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций на границе с Нахичеванской автономной республикой

На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников

В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

Украина не рассматривает вариант закупки российского газа

Талибы штурмуют административный центр афганской провинции Гильменд

НАПК обратится в НАБУ, Нацполицию и ГБР по факту обнаружения нарушений в 64 е-декларациях чиновников

В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусным штаммом "дельта"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА