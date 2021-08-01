Ремонтные работы вблизи железнодорожной станции Решетиловка завершены, поезда курсируют без опозданий, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця завершила ремонтные работы возле станции Решетиловка, где на регулируемом переезде произошло столкновение поезда и грузового трейлера. Все поезда следуют участком без опозданий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, инцидент возле ст. Решетиловка произошел в 02:51 в ночь на пятницу, жертв нет. Госпитализирована дежурная по переезду.