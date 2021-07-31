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23:37 31.07.2021

Минобороны Армении заявляет об обстреле азербайджанскими военными армянских позиций на границе с Нахичеванской автономной республикой

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Вооруженные силы Азербайджана вечером в субботу обстреляли автомобиль ВС Армении тылового обеспечения на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщает Минобороны Армении.

"31 июля с 18:10 до 18:50 ВС Азербайджана предприняли очередную провокацию, обстреляв армянские позиции, расположенные на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы. В частности, прицельный огонь был открыт по автомобилю тылового обеспечения, перевозящему питание, который был серьезно поврежден", - заявили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что после ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

"По состоянию на 22:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем подразделений ВС Армении", - отметили в Минобороны.

14 июля обострилась обстановка на границе Армении на участке населенного пункта Ерасх. Тогда Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

Теги: #минобороны #обстрел #граница #армения
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