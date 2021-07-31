На Донбассе ранен украинский военнослужащий вследствие обстрелов российских наемников, сообщило Оперативно-тактические группировки "Схид" в фейсбуке.

"31 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид". В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойца госпитализировали в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сказано в сообщении.