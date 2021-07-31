События

22:20 31.07.2021

В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

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В Киеве задержан житель Донецка, который из окна стрелял по прохожим

Правоохранители задержали мужчину, который в Оболонском районе Киева из окна напротив ТЦ "Дрим Таун" стрелял по прохожим.

"Нарушитель задержан. В Украине такое поведение не допустимо", - сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в телеграм-канале.

При этом на видео мужчина называет людей, по которым стрелял, "хохлами" и говорил, что "служит России и Путину".

Правоохранители вычислили стрелка и пришли к нему домой. Во время допроса он заявил, что это была "шутка" и он "не очень понимал, что говорит". По словам мужчины, ему хотелось, чтобы "было смешно".

По данным правоохранителей, стрелок  родом из Марьинки (Донецкая обл.).

 

 

Теги: #киев #нарушитель #украина #задержание
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