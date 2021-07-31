События

20:31 31.07.2021

Талибы штурмуют административный центр афганской провинции Гильменд

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Боевики движения "Талибан", несмотря на большие потери, ведут широкомасштабный штурм города Лашкаргох, административного центра провинции Гильменд на юге страны, сообщают местные источники. 

В сети выкладываются видеоматериалы, свидетельствующие об ожесточённых боях в черте города.

По сведениям медицинского персонала итальянского неправительственного медицинского центра "Emergency-ngo", в ходе боев в городе много раненых.

"Боевые действия происходят в городе Лашкаргах в центре провинции Гильменд. Наша больница переполнена. На данный момент добавлено четыре дополнительных помещения для спальных мест", - сообщили представители центра в твиттер.

Теги: #провинция #афганистан #талибы
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