В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусным штаммом "дельта"

В Николаеве обнаружили четыре случая заражения штаммом коронавируса Covid-19 "дельта", три инфицированных приехали с отдыха в Турции, один из России, сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса "Дельта". Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один из России. Во всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции", - написал Ким на своей странице в Фейсбуке.

Глава ОГА отметил, что по оценкам представителей министерства здравоохранения к осени ожидается возможная третья волна заболеваний и призвал продолжать придерживаться карантинных ограничений (масочный режим, использование антисептика и придерживания социальной дистанции).

По его словам, Николаевщина имеет возможность вакцинировать 5 тыс. желающих в день.

"Однако наиболее действенный способ защитить себя и окружающих - это вакцинация", - отметил он.

Также в Николаевской области работают 24 мобильные бригады и 108 стационарных пунктов прививки.

Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте vaccination.covid19.gov.ua и управления здравоохранения ОГА. Все пункты и центры вакцинации обеспечены вакциной полностью.