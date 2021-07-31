Аварийная ситуация на ш/у "Покровское" ликвидирована – "Метинвест"

Аварийная ситуация на крупнейшем в Украине производителе коксующего угля "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), на котором в ночь на субботу произошел взрыв, ликвидирована.

Согласно официальному сообщению группы "Метинвест", выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

"В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков (один - работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - констатируется в сообщении компании.

Как сообщалось, один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины произошедшего.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.