События

17:31 31.07.2021

За золотую англо-саксонскую монету на торгах рассчитывают выручить до 200 тыс. фунтов

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За золотую англо-саксонскую монету на торгах рассчитывают выручить до 200 тыс. фунтов

Англо-саксонская монета, найденная в графстве Уилтшир, выставлена на торги.

Как сообщает BBC, за нее рассчитывают выручить до 200 тыс. фунтов ($280 тыс.). Аукцион пройдет 8 сентября.

Монета номиналом в 30 пенсов была найдена с помощью металлоискателя на поле в марте 2020 года. Она весит 4,82 грамма, отчеканена между 802 и 839 годом во время правления Эгберта, короля Уэссекса. Монета сделана из чистого золота.

Предположительно, ее отчеканили на монетном дворе в Саутгемптоне или Винчестере. На ней написано имя и титул короля и слово "сакс". Стоимость ее эквивалентна 360 буханкам хлеба.

В аукционном доме Dix Noonan Webb сообщают, что существуют лишь восемь других монет, отчеканенных в Англии в период с 630 по 1257 гг. Семь из них хранятся в Британском музее.

Теги: #великобритания #аукцион #монета
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