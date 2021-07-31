На трассе Киев-Чоп во Львовской области усложнено движение из-за ДТП

Вследствие ДТП усложнено движение на отрезке трассы Киев-Чоп возле села Тростянец во Львовской области, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

"На автодороге Киев-Чоп возле населенного пункта Тростянец перевернулся грузовик, на проезжую часть вытекает горючее", – указано в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на другой грузовик, совершивший аварийную остановку и как следствие первый грузовик перевернулся. Потерпевших нет.

Дорожные службы убирают с трассы горючее, объезд организован по встречной полосе.