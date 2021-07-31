Прокуратура сообщила о тяжелом состоянии пострадавших на шахте в Донецкой области, открыто дело

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту взрыва на шахтоуправлении "Покровское" (Донецкая область), в результате которого один человек погиб, еще девять пострадали, сообщила Донецкая областная прокуратура.

"Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2021 года, в 5:12, на предприятии ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения", - сообщил отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.

"В настоящее время один сотрудник предприятия умер, еще девять находятся в тяжелом состоянии", - отмечается в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Как ранее сообщила группа "Метинвест", 31 июля ранним утром на шахтоуправлении "Покровское" произошел взрыв. Среди пострадавших – четыре работника шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации. Скончавшийся от полученных травм горняк был сотрудником подрядной организации.