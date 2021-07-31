Полиция Покровска проводит проверку по факту взрыва на шахте

Полиция Покровска (Донецкая область) проводит проверку по факту взрыва на шахте в пгт Удачное, в результате которого один человек умер, еще девять – пострадали.

"На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва", - сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Как ранее сообщила группа "Метинвест", 31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.