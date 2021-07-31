Снова больше +28°. В Киеве из-за жары вводится ограничение на въезд большегрузного транспорта

Из-за высокой температуры воздуха в субботу, 31 июля, с 11:00 на въездах в Киев вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°", - говорится в сообщении в Телеграмм-канале.

Ограничения вводятся на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).