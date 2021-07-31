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10:34 31.07.2021

Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

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Один человек, пострадавший в результате взрыва на ш/у "Покровское", умер в больнице – "Метинвест"

Один человек, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское" (Донецкая область) в субботу, умер в больнице, сообщила группа "Метинвест".

"31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность", - отмечается в сообщении.

В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

"От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь", - говорится в официальном сообщении "Метинвеста".

Создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка. Группа "Метинвест" выражает соболезнования семье погибшего.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году.

 

Теги: #гибель #покровское #шахта #шахтер
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