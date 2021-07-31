События

10:09 31.07.2021

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 горняков

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В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 горняков

Десять горняков госпитализированы в результате взрыва на шахте Шахтоуправления "Покровское" (пгт Удачное Покровского района Донецкой области) в субботу утром, сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по ЧС в Донецкой области.

"Взрыв произошел приблизительно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых госпитализировали в Центральную районную больницу г. Покровск", - отмечается в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работает отделение военизированного горно-спасательного отряда (шесть человек и одна единица техники).

Теги: #донецкая_область #взрыв #шахта
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