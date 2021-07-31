В отсеке с утечкой воздуха на МКС упало давление

Давление в переходной камере модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж Международной космической станции (МКС) в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

"154 миллиметра", - сказал космонавт, отвечая на соответствующий вопрос представителя ЦУП.

Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха экипаж сообщал о снижении давления в камере до 405 мм ртутного столба.

Утечка воздуха на станции впервые была обнаружена в августе 2020 года. Тогда трещину заделали временными средствами. После этого давление на МКС стало падать медленнее.

В марте 2021 года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. Проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.