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09:36 31.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 197 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 197 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 197 млн 368 тыс. 310, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 208 тыс. 555 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 946 тыс. 198 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 613 тыс. 15.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 613 тыс. 993, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 423 тыс. 810.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 880 тыс. 273 заболевших, умерли 555 тыс. 460 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 542,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 889 человек, в Индии - 304, Бразилии - 2 тыс. 594.

Теги: #covid_19 #мир
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