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09:08 31.07.2021

Министры обороны США и Южной Кореи подтвердили важность сотрудничества для обеспечения безопасности на Корейском полуострове

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Министры обороны США и Южной Кореи подтвердили важность сотрудничества для обеспечения безопасности на Корейском полуострове

Министры обороны США Ллойд Остин и Южной Кореи Су Вук в ходе состоявшейся телефонной беседы подтвердили, что для поддержания мира на Корейском полуострове и регионе в целом необходимы меры совместной обороны, сообщил Пентагон.

"Стороны согласились с важностью поддержания надежной совместной оборонной позиции и продолжения общения по важным вопросам для обеспечения того, чтобы альянс США и Республики Корея оставался основой мира и безопасности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Остин также побеседовал по телефону с министром обороны Японии Нобуо Киси. Стороны согласились "с необходимостью дальнейшего укрепления сотрудничества между США и Японией в рамках союза между ними для решения все более неопределенной ситуации в области региональной безопасности", отдельно сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Теги: #япония #южкорея #пентагон
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