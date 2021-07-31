За сутки в Украине от коронавируса привили более 150 тыс. человек - Минздрав

В течение суток 30 июля от коронавируса в Украине привили 150 080 украинцев, при этом первую прививку получили 88 219 человек, полностью завершили иммунизацию – 61 861.

"150 080 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 30 июля 2021 года. Одну дозу получили 88 219 человек полностью иммунизированы – 61 861человек", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в субботу.

Отмечается, что в течение суток работали 873 мобильные бригады, 2 485 пунктов прививки, 255 центров вакцинации.

"С начала прививочной кампании привито человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 526 204 прививки", - подчеркивают в Минздраве.