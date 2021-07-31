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07:34 31.07.2021

В Ивано-Франковске спасателями из-за пожара в общежитии были эвакуированы 88 студентов  – ГСЧС

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В Ивано-Франковске спасателями из-за пожара в общежитии были эвакуированы 88 студентов  – ГСЧС

В Ивано-Франковске в результате пожара накануне вечером в студенческом общежитии Национального медицинского университета спасателями было эвакуировано 88 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"30 июля в 21.21 в Ивано-Франковске в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития Национального медицинского университета возник пожар. В 21.57 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС на свежий воздух выведено 88 студентов", - сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

К тушению привлекалось 42 человека и 10 единиц техники ГСЧС.

Теги: #эвакуация #украина #пожар #ивано_франковск
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