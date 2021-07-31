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07:18 31.07.2021

За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

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За минувшие сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

За прошедшие сутки, 30 июля, российские наемники на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток субботы нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 30 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, у Водяного, что на Приазовье, противник дважды применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В направлении населенного пункта Новоселовка Вторая российские наемники обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"С начала текущих суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка #украина
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