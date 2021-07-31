Для борьбы с COVID-19 недостаточно вакцинации, нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию - исследование

Для продолжения борьбы с коронавирусом, недостаточно только вакцинироваться, необходимо также носить маски и соблюдать социальную дистанцию, пишет в пятницу издание The Hill со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports.

"Согласно полученным нами результатам, политикам и людям следует рассмотреть возможность сохранения немедикаментозных мер и норм поведения, которые снижают распространение вируса на весь период вакцинации", - сообщается в исследовании.

Такие меры защиты призваны не только помочь остановить распространение инфекции, но и предупредить появление новых штаммов, отмечается в публикации.

"Мы обнаружили, что быстрые темпы вакцинации снижают вероятность появления устойчивого штамма (коронавируса - ИФ)", - считают эксперты.

"Как ни странно, если ослабление немедикаментозных методов приходилось на время, когда большинство населения уже было вакцинировано, вероятность появления устойчивого штамма значительно увеличивалась", - поясняется в статье.

Согласно исследованию, вирус не перестанет мутировать, пока почти все население планеты не будет вакцинировано.

Агентство здравоохранения США в начале этой недели изменило свои рекомендации по ношению масок, посоветовав полностью вакцинированным американцам надевать маски в помещениях, когда они находятся в районах с "существенной" и "высокой" вероятностью передачи вируса COVID-19.