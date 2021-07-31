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04:58 31.07.2021

Прокуратура обжалует закрытие ДЮСШ в Харьковской области

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Прокуратура обжалует закрытие ДЮСШ в Харьковской области

Харьковский окружной административный суд открыл производство по иску Изюмской окружной прокуратуры, требующей признать противоправным и отменить решение Изюмского райсовета о прекращении деятельности детско-юношеской спортивной школы.

"Указанное решение было принято без согласования с Министерством молодежи и спорта Украины, что является нарушением требований ст. 48 закона Украины "О физической культуре и спорте", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В ведомстве считают, что незаконное прекращение деятельности детско-юношеской спортивной школы нарушает общую политику государства в сфере реализации прав детей и молодежи на свободный выбор видов спорта и физкультурно-спортивных услуг, доступности и безопасности занятий физической культурой и спортом. На основании этого прокуратуры требует отменить соответствующее решение Изюмского райсовета от 22 декабря 2020 года.

Теги: #дюсш #закрытие #харьковская_область #украина #обжалование
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