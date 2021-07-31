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03:37 31.07.2021

В Донецкой области будут судить руководителя клуба "Амазонки", в котором дети проходят подготовку для службы в НВФ – Офис генпрокурора

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В Донецкой области будут судить руководителя клуба "Амазонки", в котором дети проходят подготовку для службы в НВФ – Офис генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт на жителя г.Горловка (временно оккупированная часть Донецкой обл.) за подготовку детей для службы в незаконных военизированных формированиях Российской Федерации, сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Горловки по факту содействие деятельности террористической организации, руководство не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность (ч.1 ст.258-3 , ч.3 ст.260, ч.1 ст.304 УК Украины).

В информации подчеркивается, что досудебным расследованием установлено создание в 2017 году обвиняемым на временно оккупированной территории Донецкой области военно-патриотического клуба "Амазонки". "К незаконному формированию принимаются мальчики и девочки в возрасте от 8 до 18 лет. Они воспитываются на идеях сепаратизма и "Русского мира", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что под руководством подозреваемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для дальнейшей службы в "отдельных структурных подразделениях и других незаконных вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ, а также псевдореспубликанской гвардии "ДНР", где они получают навыки рукопашного боя и пользования огнестрельным оружием".

"Поскольку обвиняемый находится на неподконтрольной Украины территории, его будут судить заочно", – добавили в Офисе генпрокурора.

Теги: #дети #россия #украина #донецкая_область
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