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02:42 31.07.2021

Более 70% граждан Молдовы выступают за интеграцию в ЕС - опрос

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Более 70% граждан Молдовы выступают за интеграцию в ЕС - опрос

Присоединение Молдовы к Европейскому союзу поддерживают более 70% граждан страны, за объединение с Румынией выступают более 40% молдаван, свидетельствуют данные исследования "Поствыборный барометр", проведенный компанией Date Inteligente (iData).

Согласно представленным в пятницу результатам опроса, 71,6% респондентов поддерживает присоединение Молдовы к Евросоюзу, 37,5% - за присоединение республики к Евразийскому союзу. При этом присоединение Молдовы к НАТО поддерживает 27,7%. Вопросы задавались отдельно по каждому варианту.

Также, 41,2% выступают за объединение Молдовы с Румынией, а 20,4% респондентов выступают за восстановление СССР, 48,1% - за выход Молдавии из СНГ.

Согласно опросу, 25,3% граждан поддерживает признание независимости "Приднестровской Молдавской Республики".

В рейтинге доверия к политикам лидирует президент Майя Санду (38,9%). Далее следуют председатель ПСРМ Игорь Додон (20,3%), председатель партии "Шор" Илан Шор (5,7%), председатель ПКРМ Владимир Воронин (4,3%), председатель "Нашей партии" Ренато Усатый (3%).

Более половины участников опроса (52,4%) считают, что дела в Молдове движутся в правильном направлении, иначе считают - 36,4%.

На парламентских выборах 11 июля победу одержала проевропейская Партия "Действие и солидарность", которая получила 52,8% голосов избирателей, а Блок коммунистов и социалистов - 27,3% голосов.

Опрос проводился по телефону в период 21-28 июля с участием 1065 человек, в том числе жителей Приднестровья. Погрешность - 2,9%.

Теги: #интеграция #ес #опрос #молдова
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