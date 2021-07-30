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23:21 30.07.2021

В СБУ отрицают присутствие Чауса в здании спецслужбы в Киеве - адвокат Кравец

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В СБУ отрицают присутствие Чауса в здании спецслужбы в Киеве - адвокат Кравец

УКРАИНА-СБУ-ЧАУС-АДВОКАТ

 

В Службе безопасности Украины отказали адвокату Николая Чауса Ростиславу Кравцу во встрече с клиентом, аргументируя отсутствием подозреваемого в здании спецслужбы на ул. Владимирской, 33 в Киеве.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту", - написал адвокат на своем канале в Телеграм в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что похищенного украинского судью Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Службы безопасности Украины увезли Чауса в Киев.

Национальное антикоррупционное бюро Украины пыталось остановить автомобиль СБУ с Чаусом, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - указывается в сообщении на сайте НАБУ.

НАБУ также обнародовало видео, на котором видно, как детективы требуют остановиться водителя автомобиля, в котором предположительно находился судья Чаус, однако их требования игнорируются. Оба автомобиля заехали во двор Центрального управления СБУ на ул. Владимирской. Детективов НАБУ на территорию не пропустила охрана.

Как сообщалось, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его "никто не похищал, и находится в безопасности".

Теги: #адвокат #сбу #украина #чаус
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