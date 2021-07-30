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21:47 30.07.2021

Авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции

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Авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции

В пятницу вечером, 30 июля, пожарные самолеты ГСЧС Украины осуществили первые два сброса воды на очаги пожара в горных районах Турции, где происходят лесные пожары, сообщили в ГСЧС.

"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи г.Анталия", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

Ранее сообщалось, что 28 июля вблизи г.. Манавгат (провинция Анталия) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

 

Теги: #пожары #помощь #турция #гсчс
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