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20:46 30.07.2021

НАБУ: сотрудники СБУ незаконно доставили Чауса в здание на Владимирской, отказавшись передать детективам

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НАБУ: сотрудники СБУ незаконно доставили Чауса в здание на Владимирской, отказавшись передать детективам

Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которым перевозился в столицу бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, однако остановить их детективам не удалось, сообщает пресс-служба НАБУ на телеграмм-канале.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - указывается в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч. 1 ст. 210 Уголовного процессуального кодекса Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - настаивают в Бюро.

НАБУ также обнародовало видео, на котором видно, как детективы требуют остановиться водителя автомобиля, в котором предположительно находился судья Чаус, однако их требования игнорируются. Оба автомобиля заехали во двор Центрального управления СБУ на ул. Владимирской. Детективов НАБУ на территорию не пропустила охрана.

В пятницу, 30 июля, ряд украинских СМИ сообщил о том, что похищенного украинского судью Чауса якобы нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Его обнаружил сельский староста, который сообщил об этом правоохранителям. Журналист Юрий Бутусов в Facebook позднее сообщил, что работники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники Службы безопасности Украины "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщалось, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его "никто не похищал, и находится в безопасности".

 

Теги: #набу #задержание #чаус
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