События

19:47 30.07.2021

Два самолета ГСЧС Украины прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

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Два самолета ГСЧС Украины прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Два пожарных самолета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии. В 15:08 самолеты вылетели из г. Одесса и в 17:53 совершили посадку в аэропорту "Газипаша Алания", - указывается в сообщении.

Отмечается, что на данный момент общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га.

Теги: #помощь #турция #пожар
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