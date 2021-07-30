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19:40 30.07.2021

Полиция составила админпротоколы на 12 человек за хулиганство под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

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Полиция составила админпротоколы на 12 человек за хулиганство под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Сотрудники полиции составили административные протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение правоохранителям на 12 человек, участвовавших в конфликте с применением слезоточивого газа в пятницу в Киеве под зданием Офиса президента, где проходит музыкальный протест "Рейвах Прайд" в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

"Еще на десятерых правонарушителей полицейские составили административные протоколы: на двоих по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на восьмерых составлены протоколы по ст.185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве в пятницу вечером.

Ранее на том же сайте появилась информация о задержании двух других нарушителей общественного порядка во время акции у Офиса президента и составлении на них админпротоколов.

"Во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников вступили в словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали… Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управление полиции. Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 годов рождения, на которых составлены протоколы по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, эти двое задержанных спровоцировали конфликт с применением слезоточивого газа.

Как сообщалось, еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации "Традиции и порядок" с целью не допустить проведение мероприятия. Произошли стычки, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

В настоящее время проезд на улице Банковой вблизи Офиса президента перекрыт, акция продолжается.

Теги: #лгбт #акция #задержанные
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