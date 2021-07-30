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19:31 30.07.2021

Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

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Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу не допустить повышения тарифов на электроэнергию для уязвимых слоев населения, и такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Президент ставит задачу – ни в коем случае не должны быть повышены тарифы для уязвимых слоев населения. И мы это обязательно должны сделать. Такое решение на заседании СНБО принято", – сказал он на брифинге по результатам выездного заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

По его словам, власть никому не позволит манипулировать тарифами.

Как сообщалось, введение новых тарифов, изначально предполагавшееся 1 августа, по решению правительства перенесено на месяц, до 1 сентября. Предусматривалось разделение потребителей на несколько категорий в зависимости от объемов потребления. Самым низким, меньше нынешнего 1,68 грн/кВт-ч, планировался тариф для потребления в 100 кВ-ч в месяц, самым высоким до 3,4 грн/кВт-ч для потребления от 500 кВт-ч.

Нацбанк, согласно опубликованному в пятницу инфляционному отчету, ожидает , что в третьем квартале роста цен на электроэнергию для населения с дифференцированным тарифам в зависимости от объемов потребления, которое добавит 0,3 процентного пункта к инфляции. "В 2022-2023 годах темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованному уровню", – указал НБУ.

Теги: #электроэнергия #энергетика #тарифы
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