События

19:30 30.07.2021

СНБО принял решение ввести публичный мониторинг качества воды

1 мин читать
СНБО принял решение ввести публичный мониторинг качества воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести публичный мониторинг качества воды, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Второй доклад это был доклад относительно качества воды. У нас на сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем - это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

По его словам, отдельно был поднят вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов, больниц и школ. Данилов уточнил, что в Украине детских садов и школ сейчас насчитывается 33 тыс. 318.

"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательн

Теги: #снбо #мониторинг #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:31 30.07.2021
Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

19:08 30.07.2021
Внедрение капельного орошения в Украине активизируется в 2022 году

Внедрение капельного орошения в Украине активизируется в 2022 году

19:08 30.07.2021
Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

19:05 30.07.2021
СНБО на следующем заседании заслушает главу Госэкоинспекции по вопросу загрязнения среды водоканалами

СНБО на следующем заседании заслушает главу Госэкоинспекции по вопросу загрязнения среды водоканалами

19:03 30.07.2021
СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения – Данилов

СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и при необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения – Данилов

18:57 30.07.2021
СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы - Данилов

СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы - Данилов

18:48 30.07.2021
СНБО дополнила санкционный список контрабандистов гражданином Германии, двумя украинцами, а также 24 предприятиями

СНБО дополнила санкционный список контрабандистов гражданином Германии, двумя украинцами, а также 24 предприятиями

18:36 30.07.2021
СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго – Данилов

СНБО рассматривает возможность введения временных администраций в облэнерго – Данилов

13:08 30.07.2021
Разумков не поедет на заседание СНБО Украины в пятницу

Разумков не поедет на заседание СНБО Украины в пятницу

12:40 30.07.2021
ДТЭК призвал СНБО устранить факторы, мешающие подготовке к отопительному сезону

ДТЭК призвал СНБО устранить факторы, мешающие подготовке к отопительному сезону

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: сотрудники СБУ незаконно доставили Чауса в здание на Владимирской, отказавшись передать детективам

Украина потеряла около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность – Данилов

Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

Данилов: если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто

Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии – Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Четыре человека ранены в результате стрельбы в Берлине

НАБУ: сотрудники СБУ незаконно доставили Чауса в здание на Владимирской, отказавшись передать детективам

Украина потеряла около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность – Данилов

Два самолета ГСЧС Украины прибыли в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Полиция составила админпротоколы на 12 человек за хулиганство под Офисом президента, где проходит "Рейвах Прайд"

Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

Мининфраструктуры объявило конкурс на должности директоров Бердянского, Николаевского, Ренийского морпортов и "Укрводшляха"

Президент будет поддерживать выдвижение молодых офицеров на руководящие должности в армии – Данилов

Участники "Рейвах Прайда" под Офисом президента требуют расследовать нападения на ЛГБТ+ и рейды на заведения электронной музыки

Российские наемники на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА