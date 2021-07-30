СНБО принял решение ввести публичный мониторинг качества воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести публичный мониторинг качества воды, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Второй доклад это был доклад относительно качества воды. У нас на сегодня все понимают, что то, что мы с вами употребляем - это и есть наше здоровье. Отдельно был доклад, что будет поручение: каждая громада должна понимать, какое качество воды. Будет мониторинг системы публичный, и все жители тех или иных территорий будут понимать, какую воду местная власть подает там, где есть централизованное водоснабжение", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

По его словам, отдельно был поднят вопрос обеспечения качественной водой перед 1 сентября детских садов, больниц и школ. Данилов уточнил, что в Украине детских садов и школ сейчас насчитывается 33 тыс. 318.

"Они все сейчас поставлены на мониторинг. Более того, там, где нет централизованной канализации, на этом заседании мы приняли решение обеспечить, чтобы она там обязательн