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19:10 30.07.2021

Мининфраструктуры объявило конкурс на должности директоров Бердянского, Николаевского, Ренийского морпортов и "Укрводшляха"

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Мининфраструктуры объявило конкурс на должности директоров Бердянского, Николаевского, Ренийского морпортов и "Укрводшляха"

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс на должности директоров ГП "Бердянский морской торговый порт", ГП "Николаевский морской торговый порт", ГП "Ренийский морской торговый порт" и ГП "Укрводшлях".

Как сообщается на странице ведомства в Facebook в пятницу, прием заявлений и необходимых документов от претендентов на участие в конкурсе действительно в течение 15 календарных дней после даты публикации объявления о проведении конкурса.

На период проведения конкурса и заключения контракта с победителем и.о. директора Николаевского морского торгового порта назначен Александр Медведик. Ранее он занимал должность замдиректора по эксплуатации в ГП "Морской торговый порт "Черноморск" (2017-2020 годы).

Кроме того, были назначены руководители двух филиалов ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ): начальником администрации Мариупольского морпорта станет Сергей Гусаков, Николаевского - Андрей Гранатуров.

Источник: https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/4360249104023913

Теги: #кадры #мининфраструктуры
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